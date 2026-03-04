PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt E-Scooterfahrer ohne Versicherung

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Dienstag (03.03.2026) war ein 16-Jähriger mit seinem E-Scooter ohne gültigen Versicherungsschutz auf der Lützowstraße unterwegs. Gegen 13.00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife kontrollierte den 16-jährigen Fahrer. Dabei stellten die Beamten fest, dass am E-Scooter kein gültiges Versicherungskennzeichen angebracht war. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt. Die Polizei ermittelt nun wegen einem Verstoß nach dem Pflichtversicherungsgesetz gegen den 32-Jährigen. Der Fahrer besitzt die syrische Staatsangehörigkeit.

Hinweis:

Die Polizei weist darauf hin, dass seit 01.03.2026 das neue schwarze Versicherungskennzeichen benötigt wird.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

