Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Lkw brennt auf der Autobahn

Augsburg (ots)

BAB 8 / FR München / Höhe AS Adelsried - Am Dienstag (03.03.2026) geriet ein Lkw auf der Autobahn A 8 in Brand. Es wurden keine Personen verletzt.

Gegen 06.30 Uhr verständigte der 54-jährige Fahrer des Lkw den Notruf. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Autobahn A 8 musste hierzu teilweise vollgesperrt werden. Für die aufwendigen Bergungsarbeiten ist der rechte sowie der mittlere Fahrstreifen in Fahrtrichtung München voraussichtlich bis zum frühen Nachmittag gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

