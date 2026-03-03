Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Lkw brennt auf der Autobahn
Augsburg (ots)
BAB 8 / FR München / Höhe AS Adelsried - Am Dienstag (03.03.2026) geriet ein Lkw auf der Autobahn A 8 in Brand. Es wurden keine Personen verletzt.
Gegen 06.30 Uhr verständigte der 54-jährige Fahrer des Lkw den Notruf. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Autobahn A 8 musste hierzu teilweise vollgesperrt werden. Für die aufwendigen Bergungsarbeiten ist der rechte sowie der mittlere Fahrstreifen in Fahrtrichtung München voraussichtlich bis zum frühen Nachmittag gesperrt.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell