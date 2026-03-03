Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl

Augsburg (ots)

Gersthofen - Am Dienstag (03.03.2026) entwendeten gegen 00.30 Uhr bislang unbekannte Täter einen Geldautomaten an einer Tankstelle in der Henleinstraße. Der Beuteschaden sowie der entstandene Sachschaden werden derzeit abgeklärt.

Die Kriminalpolizei hat vor Ort die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls übernommen.

Zum jetzigen Stand der Ermittlungen können keine weiteren Auskünfte erteilt werden.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell