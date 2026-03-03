Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt auffälligen Motorradfahrer

Augsburg (ots)

Donauwörth - Am Sonntag (01.03.2026) war ein 19-jähriger Motorradfahrer mit "Wheelie" in Donauwörth unterwegs.

Gegen 10.15 Uhr kontrollierte eine Streife der Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth den Mann. Während seinem "Wheelie" geriet der 19-Jährige auf die Gegenfahrbahn. Außerdem überschritt der 19-Jährige die zulässige Höchstgeschwindigkeit um rund 27 km / h. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten zudem den baulich veränderten Auspuff an dem Motorrad fest. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Erlöschens der Betriebserlaubnis sowie Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 19-Jährigen.

Der 19-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell