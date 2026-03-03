PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt auffälligen Motorradfahrer

Augsburg (ots)

Donauwörth - Am Sonntag (01.03.2026) war ein 19-jähriger Motorradfahrer mit "Wheelie" in Donauwörth unterwegs.

Gegen 10.15 Uhr kontrollierte eine Streife der Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth den Mann. Während seinem "Wheelie" geriet der 19-Jährige auf die Gegenfahrbahn. Außerdem überschritt der 19-Jährige die zulässige Höchstgeschwindigkeit um rund 27 km / h. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten zudem den baulich veränderten Auspuff an dem Motorrad fest. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Erlöschens der Betriebserlaubnis sowie Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 19-Jährigen.

Der 19-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 03.03.2026 – 12:56

    POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Autofahrer unter Drogeneinfluss

    Augsburg (ots) - Donauwörth - Am Sonntag (01.03.2026) war ein 21-jähriger Autofahrer unter Drogeneinfluss in Donauwörth unterwegs. Gegen 11.00 Uhr kontrollierte eine Streife der Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth den Mann. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten fest. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 12:55

    POL Schwaben Nord: Polizei führt Schwerpunktkontrollen durch

    Augsburg (ots) - Landkreis Dillingen - Am Donnerstag (26.02.2026) führten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Dillingen zusammen mit der Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth Verkehrskontrollen und Geschwindigkeitsmessungen im Landkreis Dillingen durch. Neben einigen Geschwindigkeitsverstößen stellten die Beamten verschiedenste, weitere Verstöße bei den Kontrollen fest. Ein 28-jähriger Motorradfahrer fiel durch ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 12:54

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht - Zeugen gesucht

    Augsburg (ots) - Kriegshaber - Am Montag (02.03.2026) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem bislang unbekannten Radfahrer und einem 5-Jährigen in der Ulmer Straße. Der 5-Jährige wurde leicht verletzt. Gegen 16.00 Uhr befand sich der 5-Jährige auf dem dortigen Gehweg, um in das Auto seiner Mutter einzusteigen. Der bislang unbekannte Radfahrer befuhr den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren