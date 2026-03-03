Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Autofahrer unter Drogeneinfluss

Augsburg (ots)

Donauwörth - Am Sonntag (01.03.2026) war ein 21-jähriger Autofahrer unter Drogeneinfluss in Donauwörth unterwegs.

Gegen 11.00 Uhr kontrollierte eine Streife der Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth den Mann. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten fest. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei dem 21-Jährigen.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 21-Jährigen. Der 21-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell