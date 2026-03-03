Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht - Zeugen gesucht

Augsburg (ots)

Kriegshaber - Am Montag (02.03.2026) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem bislang unbekannten Radfahrer und einem 5-Jährigen in der Ulmer Straße. Der 5-Jährige wurde leicht verletzt.

Gegen 16.00 Uhr befand sich der 5-Jährige auf dem dortigen Gehweg, um in das Auto seiner Mutter einzusteigen. Der bislang unbekannte Radfahrer befuhr den Gehweg mit seinem Fahrrad entgegen der Fahrtrichtung. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem 5-Jährigen. Dieser fiel zu Boden und verletzte sich dabei. Der unbekannte Radfahrer entfernte sich ohne anzuhalten. Eine Fahndung verlief ohne Erfolg.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell