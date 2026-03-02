Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Körperverletzung - Zeugen gesucht

Augsburg (ots)

Göggingen - Am Sonntag (01.03.2026) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem unbekannten Hundehalter und einer 44-Jährigen in der Olof-Palme-Straße. Die 44-Jährige wurde leicht verletzt.

Gegen 15.45 Uhr war die 44-Jährige mit ihren beiden Kindern auf dem Weg zu einem Kinderspielplatz. Der Unbekannte sowie ein unbekannter Zeuge näherten sich mit zwei Hunden. Dabei lief der Hund des Unbekannten ohne Leine auf die beiden Kinder der 44-Jährigen zu. Die 44-Jährige sprach den Unbekannten schließlich darauf an. In Der Folge versetzte der Unbekannte der 44-Jährigen einen Schlag. Die 44-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. Zudem drohte der Unbekannte der 44-Jährigen weitere Schläge an und beleidigte sie.

Die Person wird wie folgt beschrieben:

- Männlich - Ca. 40 Jahre alt - Ca. 180 cm groß - Sportliche Figur - Bekleidet mit Jeans, dunkler Jacke und roter Cap

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Körperverletzung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell