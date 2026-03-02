Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Einbruch

Augsburg (ots)

Göggingen - In der Zeit von Mittwoch (25.02.2026), 17.00 Uhr bis Sonntag (01.03.2026), 21.45 Uhr, versuchten offenbar ein oder mehrere bislang unbekannte Personen gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in der Gabelsbergerstraße zu verschaffen.

An der Wohnungstür konnte zwar Einbruchsspuren festgestellt werden, Zutritt zur Wohnung gelang den Unbekannten offenbar nicht. Der Sachschaden wird auf rund 200 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des versuchten Einbruchsdiebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

