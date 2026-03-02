Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Einladung zum Fernfahrerstammtisch

Augsburg (ots)

Augsburg - Unsere Kolleginnen und Kollegen der Autobahnpolizei Gersthofen laden wieder herzlich zu nächsten Fernfahrerstammtisch ein!

Dieser findet am Mittwochabend (11.03.2026) um 19.00 Uhr an der Rastanlage "Augsburg-Ost" statt. Hier gibt es die Möglichkeit sich auszutauschen, neue Kontakte zu knüpfen und wichtige Neuerungen und Änderungen zu erfahren.

In diesem Rahmen stellt sich das THW (technisches Hilfswerk) vor. Unsere Kolleginnen und Kollegen freuen sich auf zahlreiches Erscheinen und einen informativen Abend!

