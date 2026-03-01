PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Verkehrsunfall auf der Autobahn

Augsburg (ots)

Autobahn A8 / AS Gersthofen / FR Stuttgart - Am Freitag (27.02.2026) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Kleintransporter und einem Lkw auf der Autobahn. Gegen 10.45 Uhr fuhr ein 44-jähriger Lkw-Fahrer auf der rechten Fahrspur in Richtung Stuttgart. Der Kleintransporter stand aufgrund einer Panne auf dem Seitenstreifen. Der Fahrer des Lkw kam nach aktuellem Stand leicht nach rechts von der Fahrbahn ab und übersah offenbar den Kleintransporter. Es kam zum Zusammenstoß. Die wartenden Personen im Außenbereich wurden durch den Kleintransporter erfasst und schwer verletzt. Beide wurden umgehend in ein Krankenhaus verbracht. Insgesamt entstand nach ersten Schätzungen ein Gesamtschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Autobahn musste in Fahrtrichtung Stuttgart für eine Stunde vollgesperrt und für ca. 1 ½ Stunden teilweise gesperrt werden. Die Polizei ermittelt gegen den Lkw-Fahrer u.a. aufgrund einer fahrlässigen Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall sowie eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsverordnung. Der 44-Jährige Lkw-Fahrer besitzt die rumänische Staatsbürgerschaft. Die Männer des Kleintransporters besitzen die türkische Staatsbürgerschaft.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 01.03.2026 – 14:10

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung durch Graffiti

    Augsburg (ots) - Haunstetten-Siebenbrunn - In der Zeit vom Freitag (27.02.2026), 18.00 Uhr, bis Samstag (28.02.2026), 07.30 Uhr, besprühten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter mit Permanentfarbe ein Garagentor in der Tegernseestraße. Der entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigen, dreistelligen Betrag geschätzt. Die Polizei ermittelt nun wegen ...

    mehr
  • 01.03.2026 – 14:10

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Gefährdung des Straßenverkehrs

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Samstag (28.02.2026) war ein 19-Jähriger alkoholisiert im Bereich der Jakoberwallstraße unterwegs. Gegen 05.00 Uhr wurde der Mann durch die Polizei kontrolliert. Dessen Pkw erlitt nach Kollision mit dem Bordstein einen Totalschaden. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 19-Jährige alkoholisiert ein illegales Autorennen ...

    mehr
  • 01.03.2026 – 14:09

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach gefährlicher Körperverletzung

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Freitag (27.02.2026) sprühte ein 17-Jähriger offenbar zwei Personen mit Pfefferspray am Fischmarkt ins Gesicht. Gegen 21.00 Uhr hielt sich die Jugendgruppe vor einem Kiosk auf. Dabei zog der 17-jährige Mann unvermittelt ein Pfefferspray und sprühte es einem 19-Jährigen und einem 21-Jährigen ins Gesicht. Die beiden Männer wurden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren