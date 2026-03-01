Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Verkehrsunfall auf der Autobahn

Augsburg (ots)

Autobahn A8 / AS Gersthofen / FR Stuttgart - Am Freitag (27.02.2026) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Kleintransporter und einem Lkw auf der Autobahn. Gegen 10.45 Uhr fuhr ein 44-jähriger Lkw-Fahrer auf der rechten Fahrspur in Richtung Stuttgart. Der Kleintransporter stand aufgrund einer Panne auf dem Seitenstreifen. Der Fahrer des Lkw kam nach aktuellem Stand leicht nach rechts von der Fahrbahn ab und übersah offenbar den Kleintransporter. Es kam zum Zusammenstoß. Die wartenden Personen im Außenbereich wurden durch den Kleintransporter erfasst und schwer verletzt. Beide wurden umgehend in ein Krankenhaus verbracht. Insgesamt entstand nach ersten Schätzungen ein Gesamtschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Autobahn musste in Fahrtrichtung Stuttgart für eine Stunde vollgesperrt und für ca. 1 ½ Stunden teilweise gesperrt werden. Die Polizei ermittelt gegen den Lkw-Fahrer u.a. aufgrund einer fahrlässigen Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall sowie eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsverordnung. Der 44-Jährige Lkw-Fahrer besitzt die rumänische Staatsbürgerschaft. Die Männer des Kleintransporters besitzen die türkische Staatsbürgerschaft.

