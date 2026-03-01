PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach gefährlicher Körperverletzung

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Freitag (27.02.2026) sprühte ein 17-Jähriger offenbar zwei Personen mit Pfefferspray am Fischmarkt ins Gesicht. Gegen 21.00 Uhr hielt sich die Jugendgruppe vor einem Kiosk auf. Dabei zog der 17-jährige Mann unvermittelt ein Pfefferspray und sprühte es einem 19-Jährigen und einem 21-Jährigen ins Gesicht. Die beiden Männer wurden dabei leicht verletzt. Einige Passanten erlitten ebenfalls kurzzeitigen Reizhusten. Der 17-Jährige ist seitdem flüchtig. Die Polizei ermittelt nun gegen den Mann wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Personen besitzen die syrische Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
  • 01.03.2026 – 14:09

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach körperlicher Auseinandersetzung

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Samstag (28.02.2026) kam es in der Ulmer Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen bislang drei unbekannten Männern und einem 49-Jährigen. Gegen 22.30 Uhr schlugen die drei unbekannten Täter nach bisherigem Kenntnisstand unvermittelt auf den 49-jährigen Mann ein und flüchteten anschließend in Richtung ...

  • 01.03.2026 – 14:08

    POL Schwaben Nord: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

    Augsburg (ots) - Pfersee - Im Zeitraum vom Freitag (27.02.2026), gegen 19.30 Uhr, bis zum Samstag (28.02.2026), gegen 12.30 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person einen Mazda in der Ganghoferstraße. Der Unbekannte beschädigte das Auto an der Fahrerseite. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Durch den Zusammenstoß wurde das Auto gegen den Randstein geschoben. Die unbekannte Person entfernte ...

  • 01.03.2026 – 14:08

    POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Fahrer ohne Fahrerlaubnis

    Augsburg (ots) - Hochzoll - Am Samstag (28.02.2026) war ein 54-jähriger Autofahrer ohne gültige Fahrerlaubnis in der Meringer Straße unterwegs. Gegen 19.30 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Dabei fiel den Beamten auf, dass der Mann keine erforderliche Fahrerlaubnis zum Führen eines Autos besaß. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und stellten den Fahrzeugschlüssel sicher. Gegen den Autofahrer wird nun ...

