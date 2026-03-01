Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach gefährlicher Körperverletzung
Augsburg (ots)
Innenstadt - Am Freitag (27.02.2026) sprühte ein 17-Jähriger offenbar zwei Personen mit Pfefferspray am Fischmarkt ins Gesicht. Gegen 21.00 Uhr hielt sich die Jugendgruppe vor einem Kiosk auf. Dabei zog der 17-jährige Mann unvermittelt ein Pfefferspray und sprühte es einem 19-Jährigen und einem 21-Jährigen ins Gesicht. Die beiden Männer wurden dabei leicht verletzt. Einige Passanten erlitten ebenfalls kurzzeitigen Reizhusten. Der 17-Jährige ist seitdem flüchtig. Die Polizei ermittelt nun gegen den Mann wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Personen besitzen die syrische Staatsangehörigkeit.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell