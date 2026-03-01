Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach gefährlicher Körperverletzung

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Freitag (27.02.2026) sprühte ein 17-Jähriger offenbar zwei Personen mit Pfefferspray am Fischmarkt ins Gesicht. Gegen 21.00 Uhr hielt sich die Jugendgruppe vor einem Kiosk auf. Dabei zog der 17-jährige Mann unvermittelt ein Pfefferspray und sprühte es einem 19-Jährigen und einem 21-Jährigen ins Gesicht. Die beiden Männer wurden dabei leicht verletzt. Einige Passanten erlitten ebenfalls kurzzeitigen Reizhusten. Der 17-Jährige ist seitdem flüchtig. Die Polizei ermittelt nun gegen den Mann wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Personen besitzen die syrische Staatsangehörigkeit.

