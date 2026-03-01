Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung durch Graffiti
Augsburg (ots)
Haunstetten-Siebenbrunn - In der Zeit vom Freitag (27.02.2026), 18.00 Uhr, bis Samstag (28.02.2026), 07.30 Uhr, besprühten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter mit Permanentfarbe ein Garagentor in der Tegernseestraße. Der entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigen, dreistelligen Betrag geschätzt. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süß unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.
