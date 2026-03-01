PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Gefährdung des Straßenverkehrs

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Samstag (28.02.2026) war ein 19-Jähriger alkoholisiert im Bereich der Jakoberwallstraße unterwegs. Gegen 05.00 Uhr wurde der Mann durch die Polizei kontrolliert. Dessen Pkw erlitt nach Kollision mit dem Bordstein einen Totalschaden. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 19-Jährige alkoholisiert ein illegales Autorennen austrug. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,8 Promille. Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein des Mannes, unterband die Weiterfahrt und veranlasste eine Blutentnahme bei ihm. Am Fahrzeug entstand offenbar ein Totalschaden. Die Schadenshöhe steht derzeit noch aus. Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohols gegen den Fahrer. Der 19-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit. Zeugen, die die Fahrt oder Beschädigungen durch das Rennen im Bereich Pfersee, Innenstadt und Hochzoll beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.  

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

