Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Amtswechsel bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd

Augsburg (ots)

Augsburg - Polizeipräsident Martin Wilhelm begrüßte am Montag, den 02.03.2026, Polizeidirektor Thomas Rieger als neuen Leiter der Polizeiinspektion Augsburg Süd.

Nach vier Jahren als Leiter der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Schwaben Nord wechselte Polizeidirektor Thomas Rieger zur Polizeiinspektion Augsburg Süd und folgte Leitendem Polizeidirektor Konrad Stangl nach, der die Leitung der Polizeiinspektion Augsburg Süd drei Jahre innehatte.

Leitender Polizeidirektor Konrad Stangl verabschiedete sich in den wohlverdienten Ruhestand.

