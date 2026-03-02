PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Amtswechsel bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd

Augsburg (ots)

Augsburg - Polizeipräsident Martin Wilhelm begrüßte am Montag, den 02.03.2026, Polizeidirektor Thomas Rieger als neuen Leiter der Polizeiinspektion Augsburg Süd.

Nach vier Jahren als Leiter der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Schwaben Nord wechselte Polizeidirektor Thomas Rieger zur Polizeiinspektion Augsburg Süd und folgte Leitendem Polizeidirektor Konrad Stangl nach, der die Leitung der Polizeiinspektion Augsburg Süd drei Jahre innehatte.

Leitender Polizeidirektor Konrad Stangl verabschiedete sich in den wohlverdienten Ruhestand.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 01.03.2026 – 14:11

    POL Schwaben Nord: Verkehrsunfall auf der Autobahn

    Augsburg (ots) - Autobahn A8 / AS Gersthofen / FR Stuttgart - Am Freitag (27.02.2026) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Kleintransporter und einem Lkw auf der Autobahn. Gegen 10.45 Uhr fuhr ein 44-jähriger Lkw-Fahrer auf der rechten Fahrspur in Richtung Stuttgart. Der Kleintransporter stand aufgrund einer Panne auf dem Seitenstreifen. Der Fahrer des Lkw kam nach aktuellem Stand leicht nach rechts von der ...

    mehr
  • 01.03.2026 – 14:10

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung durch Graffiti

    Augsburg (ots) - Haunstetten-Siebenbrunn - In der Zeit vom Freitag (27.02.2026), 18.00 Uhr, bis Samstag (28.02.2026), 07.30 Uhr, besprühten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter mit Permanentfarbe ein Garagentor in der Tegernseestraße. Der entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigen, dreistelligen Betrag geschätzt. Die Polizei ermittelt nun wegen ...

    mehr
  • 01.03.2026 – 14:10

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Gefährdung des Straßenverkehrs

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Samstag (28.02.2026) war ein 19-Jähriger alkoholisiert im Bereich der Jakoberwallstraße unterwegs. Gegen 05.00 Uhr wurde der Mann durch die Polizei kontrolliert. Dessen Pkw erlitt nach Kollision mit dem Bordstein einen Totalschaden. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 19-Jährige alkoholisiert ein illegales Autorennen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren