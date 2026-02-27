Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigungen in Sarstedt

Hildesheim (ots)

SARSTEDT - (jpm) Ermittler der Polizei suchen nach möglichen Zeugen, die Hinweise im Zusammenhang mit mehreren beschmierten Hausfassaden in Sarstedt geben können.

Vorliegenden Erkenntnissen zufolge ereigneten sich die Sachbeschädigungen bereits vor zweieinhalb Wochen. Hierbei haben Unbekannte zwischen dem 10.02.2026, 19:00 Uhr, und dem 11.02.2026, 09:00 Uhr, die hellen Fassaden von vier Reihenhäusern im Brucknerweg mit grau-schwarzer Farbe verunstaltet. Der hierdurch entstandene Schaden wird auf eine niedrige fünfstellige Summe geschätzt.

Zeugen, die etwas beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05066/985-0 bei der Polizei Sarstedt oder unter 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell