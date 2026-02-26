Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizeistreife findet gestohlenen Radlader dank Zeugenhinweis am Wildgatter - Ermittler bitten Bevölkerung um weitere Mithilfe

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Ein während des vergangenen Wochenendes in der Wilhelm-Busch-Straße gestohlener Radlader (Ursprungsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57621/6222748) ist am gestrigen Mittwoch (25.02.2026) wieder aufgetaucht.

Eine Streifenbesatzung entdeckte das gelb-schwarze Baufahrzeug des Herstellers "Kramer" (Typ 550) nach einem Zeugenhinweis gegen 17:00 Uhr unweit des Restaurants am Wildgatter in Ochtersum.

Anderen Zeugenangaben zufolge lässt sich die Tatzeit für den Diebstahl mittlerweile auf Samstag, den 21.02.2026, gegen 14:00 Uhr, eingrenzen.

Der mutmaßliche Täter soll etwa 30 bis 40 Jahre alt sein. Er soll mit einer weißen Jacke und einer weißen Hose mit grauen Streifen an der Seite bekleidet gewesen sein.

Die zuständigen Ermittler suchen nun weitere Zeugen, die mögliche Angaben zum Fahrtweg zwischen dem Tatort und dem Ort des Auffindens, zu eventuell mit dem Radlader durchgeführten Arbeiten oder zum Tatverdächtigen machen können. Hinweise werden unter der Rufnummer 05121/939-115 erbeten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell