Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus

Hildesheim (ots)

Nordstemmen / Mahlerten (jan) - Am Donnerstag, den 26.02.2026 wird gegen 05:30 Uhr der Polizei Sarstedt durch die Feuerwehr ein Brand in einem Wohngebäude in dem Ort Mahlerten gemeldet. Vor Ort kann festgestellt werden, dass es an einem Stromverteilerkasten im Haus zu einem Kurzschluss gekommen sei, in der Folge sich starker Rauch im Gebäude entwickelte. Die Bewohnerinnen und Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten rechtzeitig das Gebäude unverletzt verlassen.

Für die Maßnahmen der Feuerwehr wurde zwischenzeitlich die Bundesstraße 1 in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell