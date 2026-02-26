PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus

Hildesheim (ots)

Nordstemmen / Mahlerten (jan) - Am Donnerstag, den 26.02.2026 wird gegen 05:30 Uhr der Polizei Sarstedt durch die Feuerwehr ein Brand in einem Wohngebäude in dem Ort Mahlerten gemeldet. Vor Ort kann festgestellt werden, dass es an einem Stromverteilerkasten im Haus zu einem Kurzschluss gekommen sei, in der Folge sich starker Rauch im Gebäude entwickelte. Die Bewohnerinnen und Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten rechtzeitig das Gebäude unverletzt verlassen.

Für die Maßnahmen der Feuerwehr wurde zwischenzeitlich die Bundesstraße 1 in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Sarstedt

Telefon: 05066 / 985-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 26.02.2026 – 09:35

    POL-HI: Zukunftstag beim Polizeikommissariat Elze

    Hildesheim (ots) - Am 23.04.2026 findet der diesjährige Zukunftstag für Schülerinnen und Schüler zum Zweck der Berufsorientierung statt! Die Polizei Elze bietet auch in diesem Jahr interessierten Schülerinnen und Schülern ab dem 13. Lebensjahr einen spannenden Einblick in die Polizeiarbeit. Hierfür sind noch einige Plätze frei. Bei Interesse, melden Sie sich gerne unter der E-Mail Adresse: ...

    mehr
  • 25.02.2026 – 18:21

    POL-HI: Zeugenaufruf nach einer Verkehrsunfallflucht in der Bahnhofstraße in Elze

    Hildesheim (ots) - ELZE - (sud) Am heutigen Mittwoch (25.02.2026) ist es zwischen 13:10 Uhr und 13:25 Uhr in der Bahnhofstraße, 31008 Elze, auf Höhe der dortigen Kindertagesstätte zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein(e) bisher unbekannte(r) Fahrzeugführer/in touchierte beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel eines ...

    mehr
  • 25.02.2026 – 18:08

    POL-HI: Frontscheibe beschädigt

    Hildesheim (ots) - Sarstedt (jb) - Unbekannte beschädigten in der Zeit vom 17.02.26, 14.00 Uhr bis 25.02.2026, 15.10 Uhr die Frontscheibe eines geparkten Volkswagens. Das Fahrzeug parkte in einer Parkbucht der Uhlandstr.. Der Schaden wird auf einen mittleren 3-stelligen Betrag geschätzt. Zeugen, die Hinweise dazu geben können, werden gebeten, die Polizei Sarstedt unter 05066/9850 zu kontaktieren. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Hildesheim Schützenwiese 24 31137 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren