POL-HI: Frontscheibe beschädigt
Hildesheim (ots)
Sarstedt (jb) - Unbekannte beschädigten in der Zeit vom 17.02.26, 14.00 Uhr bis 25.02.2026, 15.10 Uhr die Frontscheibe eines geparkten Volkswagens. Das Fahrzeug parkte in einer Parkbucht der Uhlandstr.. Der Schaden wird auf einen mittleren 3-stelligen Betrag geschätzt. Zeugen, die Hinweise dazu geben können, werden gebeten, die Polizei Sarstedt unter 05066/9850 zu kontaktieren.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Sarstedt
Telefon: 05066 / 985-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/
Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell