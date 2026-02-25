Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Giesen/Hasede - (jb) Am 25.02.26 gegen 11.55 Uhr kam es in der Hannoverschen Straße, ca. 150 m hinter der Haltestelle Hasede/Mitte, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem geparkten Pkw. Der Bus fuhr zur Unfallzeit von Hildesheim kommend in Fahrtrichtung Groß Förste. Ein bislang Unbekannter, der seinen dunklen Pkw, mutmaßlich ein Volkswagen, am rechten Fahrbahnrand geparkt hatte, übersah scheinbar den Bus, öffnete die Fahrertür und schlug diese gg. den fahrenden Bus. Der Bus blieb an der nächsten Haltestelle stehen und bemerkte die Unfallspuren. Die hinzugezogene Streife des Polizeikommissariats Sarstedt konnte den Unfallverursacher nicht mehr antreffen. Der Schaden wird auf einen mittleren 3-stelligen Bereich geschätzt. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder anderweitige Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, die Polizei Sarstedt zu kontaktieren. Tel.: 05066/9850.

