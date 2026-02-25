Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizei stellt Einhandmesser bei Mann auf dem Marienfriedhof sicher

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Einsatzkräfte der Polizei Hildesheim führten gestern Nachmittag (24.02.2026) im Zuge der seit Herbst 2024 verstärkten Kontrollmaßnahmen im Zusammenhang mit der Einstufung des Bahnhofsbereiches als sogenannten "gefährlichen Ort" Personenüberprüfungen durch.

Hierbei trafen sie gegen 16:45 Uhr in der Parkanlage "Marienfriedhof" einen 29-jährigen Hildesheimer an, der in seiner Hosentasche ein Einhandmesser mit sich führte. Laut Waffengesetz ist das Mitführen derartiger Messer in der Öffentlichkeit unzulässig und stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, weswegen die Beamten es sicherstellten und ein entsprechendes Verfahren einleiteten. Anschließend wurde der 29-Jährige aus den Maßnahmen entlassen.

