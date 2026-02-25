Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach einer Verkehrsunfallflucht in der Bahnhofstraße in Elze

Hildesheim (ots)

ELZE - (sud) Am heutigen Mittwoch (25.02.2026) ist es zwischen 13:10 Uhr und 13:25 Uhr in der Bahnhofstraße, 31008 Elze, auf Höhe der dortigen Kindertagesstätte zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht gekommen.

Ein(e) bisher unbekannte(r) Fahrzeugführer/in touchierte beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel eines ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten VW, an dem dadurch ein Schaden entstanden ist. Anschließend entfernte er/sie sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen.

Zeugen, die Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05068/93380 bei der Polizei in Elze zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell