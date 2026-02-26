PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zukunftstag beim Polizeikommissariat Elze

Hildesheim (ots)

Am 23.04.2026 findet der diesjährige Zukunftstag für Schülerinnen und Schüler zum Zweck der Berufsorientierung statt!

Die Polizei Elze bietet auch in diesem Jahr interessierten Schülerinnen und Schülern ab dem 13. Lebensjahr einen spannenden Einblick in die Polizeiarbeit. Hierfür sind noch einige Plätze frei.

Bei Interesse, melden Sie sich gerne unter der E-Mail Adresse: esd@pk-elze.polizei.niedersachsen.de oder telefonisch unter 05068 93380.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Elze

Telefon: 05068 / 9338-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim

