POL-HI: Einsatzkräfte finden leblose Person bei Wohnungsbrand in Bad Salzdetfurth

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH - (jpm) In der Nacht zu Donnerstag (26.02.2026) kam es gegen 00:50 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Lärchenstraße in Bad Salzdetfurth zu einem Wohnungsbrand. Im Zuge der Löscharbeiten wurde ein menschlicher Leichnam gefunden.

Vorliegenden Erkenntnissen zufolge stand die betroffene Wohnung bei Eintreffen der Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei bereits in Vollbrand. Bewohner, die sich noch in dem Haus befanden, wurden evakuiert. Auf dem Balkon der brandbetroffenen Wohnung fanden Feuerwehrleute eine leblose Person. Ob es sich dabei um den Mieter handelt, ist derzeit noch nicht bestätigt.

Fünf Bewohner angrenzender Wohnungen kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen in Krankenhäuser. Die übrigen Bewohner wurden zunächst in einer Schule untergebracht. Das Haus ist momentan nicht bewohnbar. Zur Höhe des entstandenen Schadens liegen noch keine Informationen vor.

Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und Ermittlungen zur bislang unbekannten Ursache des Feuers und zur zweifelsfreien Identifizierung der toten Person sowie den genauen Umständen ihres Ablebens aufgenommen. Diese dauern an.

