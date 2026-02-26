Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft und Polizei - Ermittlungen wegen Verdachts auf Sexualstraftaten führen zu Verdächtigem aus dem Landkreis Hildesheim

Hildesheim (ots)

SCHELLERTEN - (jpm) Unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Hildesheim ermittelt die Polizei Bad Salzdetfurth gegenwärtig wegen des Verdachts auf zwei Sexualstraftaten zum Nachteil von Kindern, zu denen es am 06.02.2026 im Schellerter Ortsteil Ottbergen gekommen sein soll.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge sollen zwei Grundschüler nach Schulschluss jeweils kurz nacheinander von dem Fahrer eines schwarzen VW aus dem Fahrzeug heraus angesprochen worden sein, als sie durch die Osterstraße in Ottbergen gingen. Hierbei soll der Mann sein Genital für beide Kinder sichtbar entblößt haben. Die beiden Jungen vertrauten sich anschließend ihren Eltern an, die in der Folge Anzeige bei der Polizei erstatteten.

Mehrere Zeugenhinweise sowie intensive Ermittlungen brachten die Strafverfolgungsbehörden nun auf die Spur eines 35-jährigen Tatverdächtigen aus dem Landkreis Hildesheim. Der Mann wurde zwischenzeitlich mit dem Tatvorwurf konfrontiert. Darüber hinaus führten die zuständigen Beamten eine Gefährderansprache bei ihm durch.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Eventuelle Medienanfragen sind ausschließlich an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hildesheim zu richten.

