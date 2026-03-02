PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Augsburg (ots)

Hochfeld - Am Sonntag (01.03.2026) beschädigten ein 21-Jähriger sowie ein 26-Jähriger ein Auto in der Hochfeldstraße / Robert-Gerber-Straße.

Gegen 06.30 Uhr verständigte eine Passantin die Polizei. Eine Streife konnte die beiden Männer noch vor Ort antreffen und kontrollieren. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die Männer offenbar unter Alkoholeinfluss standen. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 21-Jährigen einen Wert von rund 0,5 Promille und bei dem 26-Jährigen einen Wert von rund 1,7 Promille. Der Sachschaden am Renault Kangoo wird auf rund 300 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung gegen den 21-Jährigen sowie den 26-Jährigen.

Der 21-Jährige sowie der 26-Jährige besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 02.03.2026 – 13:39

    POL Schwaben Nord: Einladung zum Fernfahrerstammtisch

    Augsburg (ots) - Augsburg - Unsere Kolleginnen und Kollegen der Autobahnpolizei Gersthofen laden wieder herzlich zu nächsten Fernfahrerstammtisch ein! Dieser findet am Mittwochabend (11.03.2026) um 19.00 Uhr an der Rastanlage "Augsburg-Ost" statt. Hier gibt es die Möglichkeit sich auszutauschen, neue Kontakte zu knüpfen und wichtige Neuerungen und Änderungen zu erfahren. In diesem Rahmen stellt sich das THW ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 13:39

    POL Schwaben Nord: Amtswechsel bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd

    Augsburg (ots) - Augsburg - Polizeipräsident Martin Wilhelm begrüßte am Montag, den 02.03.2026, Polizeidirektor Thomas Rieger als neuen Leiter der Polizeiinspektion Augsburg Süd. Nach vier Jahren als Leiter der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Schwaben Nord wechselte Polizeidirektor Thomas Rieger zur Polizeiinspektion Augsburg Süd und folgte Leitendem ...

    mehr
  • 01.03.2026 – 14:11

    POL Schwaben Nord: Verkehrsunfall auf der Autobahn

    Augsburg (ots) - Autobahn A8 / AS Gersthofen / FR Stuttgart - Am Freitag (27.02.2026) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Kleintransporter und einem Lkw auf der Autobahn. Gegen 10.45 Uhr fuhr ein 44-jähriger Lkw-Fahrer auf der rechten Fahrspur in Richtung Stuttgart. Der Kleintransporter stand aufgrund einer Panne auf dem Seitenstreifen. Der Fahrer des Lkw kam nach aktuellem Stand leicht nach rechts von der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren