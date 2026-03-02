Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Augsburg (ots)

Hochfeld - Am Sonntag (01.03.2026) beschädigten ein 21-Jähriger sowie ein 26-Jähriger ein Auto in der Hochfeldstraße / Robert-Gerber-Straße.

Gegen 06.30 Uhr verständigte eine Passantin die Polizei. Eine Streife konnte die beiden Männer noch vor Ort antreffen und kontrollieren. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die Männer offenbar unter Alkoholeinfluss standen. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 21-Jährigen einen Wert von rund 0,5 Promille und bei dem 26-Jährigen einen Wert von rund 1,7 Promille. Der Sachschaden am Renault Kangoo wird auf rund 300 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung gegen den 21-Jährigen sowie den 26-Jährigen.

Der 21-Jährige sowie der 26-Jährige besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.

