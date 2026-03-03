Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei führt Schwerpunktkontrollen durch

Augsburg (ots)

Landkreis Dillingen - Am Donnerstag (26.02.2026) führten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Dillingen zusammen mit der Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth Verkehrskontrollen und Geschwindigkeitsmessungen im Landkreis Dillingen durch.

Neben einigen Geschwindigkeitsverstößen stellten die Beamten verschiedenste, weitere Verstöße bei den Kontrollen fest. Ein 28-jähriger Motorradfahrer fiel durch eine manipulierte Abgasanlage auf. Am Auto eines 28-Jährigen stellten die Beamten lackierte Scheinwerfer fest.

Die Polizei ermittelt nun wegen Erlöschens der Betriebserlaubnis gegen die beiden 28-Jährigen. Die zwei Männer besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.

Eine Streife beobachtete im Rahmen der Kontrollen eine 26-Jährige dabei, wie sie Waren eines Supermarktes in der Dillinger Straße in Lauingen entwendete.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls gegen die 26-Jährige. Die 26-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Beim 28-jährigen Fahrer eines E-Scooters stellten die Beamten neben einer zu hohen Geschwindigkeit noch ein defektes Rücklicht fest. Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 28-Jährigen. Der 28-Jährige besitzt die russische Staatsangehörigkeit.

Eine 43-jährige Autofahrerin war mit einem abgelaufenen Kurzzeitkennzeichen unterwegs.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz gegen die Frau. Die 43-Jährige besitzt die tadschikische Staatsangehörigkeit.

In einem Dillinger Stadtteil war ein 68-jähriger Autofahrer unter Alkoholeinfluss unterwegs. Die Beamten stellten bei der Kontrolle Alkoholeinfluss bei dem Mann fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,6 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und stellten die Fahrzeugschlüssel sicher.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 68-Jährigen. Der 68-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Die Polizei appelliert an jeden Verkehrsteilnehmer, sich an die geltenden Verkehrsvorschriften zu halten. Verkehrssicherheit ist eine Gemeinschaftsaufgabe!

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell