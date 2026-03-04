PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Neue Kolleginnen und Kollegen beim Polizeipräsidium Schwaben Nord

Augsburg (ots)

Nordschwaben - Am heutigen Mittwoch (04.03.2026) begrüßte Polizeipräsident Martin Wilhelm rund 70 neue Kolleginnen und Kollegen, die zum 1. März zum Polizeipräsidium Schwaben Nord gewechselt haben. Diese verstärken künftig verschiedene Dienststellen innerhalb des Polizeipräsidiums oder ersetzen Kolleginnen bzw. Kollegen, die beispielsweise in andere Präsidien oder in den Ruhestand versetzt wurden. Die Kolleginnen und Kollegen werden bedarfsorientiert auf die Dienststellen in Nordschwaben aufgeteilt und leisten nun in unterschiedlichen Funktionen ihren Dienst. Wir wünschen unseren neuen Kolleginnen und Kollegen einen guten Start in ihrer neuen Tätigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord

