Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Drohung gegen Augsburger Hauptbahnhof

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am heutigen Mittwoch (04.04.2026) wurde der Polizei gegen 12.45 Uhr telefonisch eine Bombendrohung gegen den Hauptbahnhof Augsburg mitgeteilt. Nach Bewertung der Mitteilung räumte die Polizei vorsorglich das Gebäude des Hauptbahnhofes, sowie den dortigen Vorplatz. Nachdem alle Fahrgäste und Passanten evakuiert waren, durchsuchte die Polizei unter anderem mittels mehrerer Polizeihunde das Bahnhofsgebäude, sowie die Bahnsteige und den Gleiskörper. In diesem Zuge kamen es zu spürbaren Beeinträchtigungen im Nah- und Fernverkehr, da die Gleise für eine gewisse Zeit gesperrt werden mussten, bzw. Züge nicht am Augsburger Hauptbahnhof halten konnten. Der Betrieb der Straßenbahnen und Linienbusse war hiervon nicht betroffen. Im Rahmen der Absuche konnten keine verdächtigen Gegenstände festgestellt werden und die gesperrten Bereiche wurden gegen circa 14.45 Uhr wieder für die Öffentlichkeit freigegeben. Die Polizei ermittelt nun die genauen Hintergründe.

