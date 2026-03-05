Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Illerrieden - Von der Straße abgekommen

Am Mittwoch erlitt eine Frau bei einem Unfall bei Illerrieden leichte Verletzungen.

Ulm (ots)

Gegen 9.45 Uhr fuhr eine 18-Jährige mit ihrem Skoda auf der L260 von Illerrieden in Richtung Oberkirchberg. Um eine Kollision mit einem querenden Reh zu vermeiden, lenkte die Fahranfängerin nach rechts. Dabei kam sie von der Landstraße ab. Nach etwa 150 Metern kam sie mit ihrem Auto im Wald zum Stehen. Rettungskräfte brachten die Fahrerin mit leichten Verletzungen in eine Klinik. Am Skoda entstand ein Schaden von etwa 5.000 Euro. Die Polizei Ulm hat den Unfall aufgenommen.

Hinweis:

Rechnen Sie bei Dämmerung und Dunkelheit immer mit Wild auf der Straße. Gerade auch auf Straßen, die durch Warnschilder gekennzeichnet sind. Fahrer sollen hier langsam fahren, aufmerksam und bremsbereit sein. Und den Sicherheitsabstand einhalten, falls der Vorausfahrende plötzlich bremsen muss. Sind Wildtiere neben oder auf der Straße, gilt für Fahrer: abblenden, bremsen, hupen und erforderlichenfalls anhalten. Warnblinklicht einschalten. Denn je größer das Tier, desto gefährlicher wird der Unfall für die Menschen.

