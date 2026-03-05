Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Altheim/Allmendingen - Schulbus contra Pkw

Rund 5.000 Euro Sachschaden entstand am Donnerstag bei einem leichten Zusammenstoß in Altheim.

Der Unfall ereignete sich kurz vor 7 Uhr. Ein Schulbus, besetzt mit rund zehn Fahrgästen, war in der Braas- und Schwenkstraße unterwegs. An der dortigen Bushaltestelle wollte der Setra-Bus weitere Schulkinder aufnehmen. Bevor es aber dazu kam, stießen der Bus und ein aus der Straße Untere Höfe kommender Fiat zusammen. Der Pkw wurde von einem 45-Jährigen gelenkt. Bei der Unfallaufnahme machten die beiden Fahrer widersprüchliche Angaben zum Unfallhergang. Die Polizei Ehingen klärt nun, wie es zu dem leichten Zusammenstoß kommen konnte. An der Kreuzung ist die Vorfahrt durch die Regel "Rechts vor Links" bestimmt. Es wurden weder die Fahrenden, noch die Insassen im Schulbus verletzt. Die Polizei schätzt den Schaden am Fiat auf 2.000 Euro, den am Setra-Bus auf ca. 3.000 Euro.

