Polizei Duisburg

POL-DU: Wanheimerort: Angreifer handelt offenbar auch mit Drogen

Duisburg (ots)

Zwei Männer (20, 21) haben am Montagnachmittag (16. Februar, gegen 16:45 Uhr) eine Freundesgruppe im Bereich der Haltestelle "Im Schlenk" angegriffen. Sie besprühten die Personen mit Pfefferspray und schlugen auf einen 19- und einen 21-Jährigen ein. Der 19-Jährige kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die übrigen Personen wollten sich selbst zum Arzt begeben. Anschließende Ermittlungen der Polizei ergaben Hinweise auf mögliche Drogengeschäfte eines der Angreifer. Die Polizei durchsuchte schließlich auf Antrag der Staatsanwaltschaft mit einem richterlichen Beschluss die Wohnung des 20-Jährigen. Die Einsatzkräfte fanden unter anderem Amphetamine in nicht geringer Menge, diverses Verpackungsmaterial, Bargeld, mehrere Messer und eine Schreckschusswaffe. Die Gegenstände wurden sichergestellt. Der 20-Jährige muss sich jetzt mit einer Anzeige unter anderem wegen illegalen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge auseinandersetzen. Zusätzlich bekam er - genau wie der 21-jährige Angreifer - eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell