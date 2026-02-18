Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh: Polizei stoppt uneinsichtigen Autofahrer

Duisburg (ots)

Am Samstagmorgen (14. Februar, 10:35 Uhr) missachtete ein uneinsichtiger Autofahrer (47) die Absperrungen im Bereich des Willy-Brandt-Rings/Duisburger Straße noch vor Beginn eines Karnevalsumzuges.

Der Fahrer eines grauen Opel Astra wollte seine Fahrt über die Stockholmer Straße in Richtung der Weseler Straße fortsetzen, missachtete hierbei ein Absperrgitter und die deutlichen Anhaltsignale von Polizisten.

Vor einer Polizeiabsperrung auf der Weseler Straße bog der 47-Jährige in die Dahlmannstraße ab und versuchte zu flüchten. Ein Motorradpolizist folgte dem Mann über die Roonstraße, Karl-Marx-Straße, Dahlmannstraße, Kaiser-Friedrich-Straße, Mathildenstraße bis zur Wilhelmstraße.

Weil die Straße durch andere Autos blockiert war und der Gehweg zu schmal war, gab der 47-Jährige auf. Der Motorradpolizist forderte den Tatverdächtigen auf, ihm den Fahrzeugschlüssel auszuhändigen, was dieser auch bereitwillig tat.

Bei der Überprüfung des Flüchtigen stellten die Beamten fest, dass er das Auto unter Drogeneinfluss und ohne gültige Fahrerlaubnis steuerte. Die an dem Auto angebrachten Kennzeichen passten nicht zu dem Opel und waren zudem noch gestohlen.

Einsatzkräfte brachten den Verdächtigen zur Wache, wo ein Arzt ihm eine Blutprobe entnahm. Er muss sich nun mit einem Strafverfahren auseinandersetzen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell