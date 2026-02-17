PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Duisburg

POL-DU: Aldenrade/Neudorf: Mann wird nach Rauchmelder-Auslösung aggressiv

Duisburg (ots)

Die Polizei Duisburg ist in der Nacht zum Montag (16. Februar) zu einer Wohnung in Aldenrade alarmiert worden. Gegen 1:50 Uhr hatte dort der Rauchmelder aufgrund von angebranntem Essen ausgelöst, woraufhin die Feuerwehr sich Zutritt zur Wohnung eines 67-jährigen Mannes verschaffte. Die Einsatzkräfte trafen auf einen schlafenden, alkoholisierten Mann und weckten ihn.

Im Rahmen der weiteren Maßnahmen durch die Polizei wurde der Duisburger aggressiv und schlug einer Polizistin gegen den Hals. Die Beamtin wurde leicht verletzt, konnte jedoch ihren Dienst fortsetzen. Die Einsatzkräfte fixierten den 67-Jährigen, wogegen er sich massiv wehrte. Ein Notarzt untersuchte den Duisburger auf eine mögliche Kohlenmonoxid-Vergiftung, wogegen er sich ebenfalls widersetzte. Der CO-Wert war jedoch unauffällig.

Schließlich nahmen die Beamten den 67-Jährigen zum Ausnüchtern und Abklingen seines Erregungszustandes in Gewahrsam. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Duisburg entnahm ihm dort ein Arzt eine Blutprobe.

Der Mann muss sich nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Alle Meldungen Alle
  • 17.02.2026 – 12:20

    POL-DU: Hüttenheim: Versuchter Raub in Discounter - Zeugensuche

    Duisburg (ots) - Am Montagnachmittag (16. Februar, 16:50 Uhr) betrat ein bislang Unbekannter einen Discounter an der Mannesmannstraße und legte zunächst seine Ware auf das Kassenband. Nachdem die 59-jährige Kassiererin den Artikel eingescannt hatte, forderte der Mann unter Vorhalt eines Messers die Öffnung der Kasse. Als die Mitarbeiterin angab, dass dies nicht möglich sei, versuchte er selbstständig, die Kasse zu ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 10:48

    POL-DU: Wedau: Versuchter Raub an der Sechs-Seen-Platte

    Duisburg (ots) - Zwei 15-Jährige haben am Donnerstagnachmittag (12. Februar, gegen 14 Uhr) offenbar versucht eine Spaziergängerin an der Sechs-Seen-Platte auszurauben. Die beiden Jugendlichen sollen sich der 49-Jährigen auf dem Strohweg (in Höhe des Schmetterling-Grillplatzes) von hinten genähert, sie in einen Würgegriff genommen und an ihrem Rucksack gezerrt haben, sodass die Frau hinfiel und verletzt wurde. Die ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 10:24

    POL-DU: Alt-Homberg/Bergheim: Trickbetrüger erbeuten Goldschmuck - Kripo sucht Zeugen

    Duisburg (ots) - Am Donnerstagmittag (12. Februar) kam es zu zwei Trickbetrügereien im Stadtgebiet. In beiden Fällen machten die Täter Beute. Gegen 13:30 Uhr klingelte ein Unbekannter an der Wohnungstür einer 92-Jährigen an der Duisburger Straße, nahe der Pionierstraße in Alt-Homberg. Der Täter gab sich als Mitarbeiter einer Telekommunikationsfirma aus und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren