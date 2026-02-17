Polizei Duisburg

POL-DU: Aldenrade/Neudorf: Mann wird nach Rauchmelder-Auslösung aggressiv

Duisburg (ots)

Die Polizei Duisburg ist in der Nacht zum Montag (16. Februar) zu einer Wohnung in Aldenrade alarmiert worden. Gegen 1:50 Uhr hatte dort der Rauchmelder aufgrund von angebranntem Essen ausgelöst, woraufhin die Feuerwehr sich Zutritt zur Wohnung eines 67-jährigen Mannes verschaffte. Die Einsatzkräfte trafen auf einen schlafenden, alkoholisierten Mann und weckten ihn.

Im Rahmen der weiteren Maßnahmen durch die Polizei wurde der Duisburger aggressiv und schlug einer Polizistin gegen den Hals. Die Beamtin wurde leicht verletzt, konnte jedoch ihren Dienst fortsetzen. Die Einsatzkräfte fixierten den 67-Jährigen, wogegen er sich massiv wehrte. Ein Notarzt untersuchte den Duisburger auf eine mögliche Kohlenmonoxid-Vergiftung, wogegen er sich ebenfalls widersetzte. Der CO-Wert war jedoch unauffällig.

Schließlich nahmen die Beamten den 67-Jährigen zum Ausnüchtern und Abklingen seines Erregungszustandes in Gewahrsam. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Duisburg entnahm ihm dort ein Arzt eine Blutprobe.

Der Mann muss sich nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell