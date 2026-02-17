Polizei Duisburg

POL-DU: Hüttenheim: Versuchter Raub in Discounter - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Am Montagnachmittag (16. Februar, 16:50 Uhr) betrat ein bislang Unbekannter einen Discounter an der Mannesmannstraße und legte zunächst seine Ware auf das Kassenband. Nachdem die 59-jährige Kassiererin den Artikel eingescannt hatte, forderte der Mann unter Vorhalt eines Messers die Öffnung der Kasse. Als die Mitarbeiterin angab, dass dies nicht möglich sei, versuchte er selbstständig, die Kasse zu öffnen. Nachdem ihm dies nicht gelang, flüchtete er ohne Beute aus der Filiale in Richtung Klettenweg.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu dem Mann machen können. Er wird wie folgt beschrieben: 17 bis 22 Jahre alt, schlanke Statur, schwarze Kleidung, vermummtes Gesicht, weiße Handschuhe. Hinweise nimmt die Polizei Duisburg unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

