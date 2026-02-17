PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Duisburg

POL-DU: Hüttenheim: Versuchter Raub in Discounter - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Am Montagnachmittag (16. Februar, 16:50 Uhr) betrat ein bislang Unbekannter einen Discounter an der Mannesmannstraße und legte zunächst seine Ware auf das Kassenband. Nachdem die 59-jährige Kassiererin den Artikel eingescannt hatte, forderte der Mann unter Vorhalt eines Messers die Öffnung der Kasse. Als die Mitarbeiterin angab, dass dies nicht möglich sei, versuchte er selbstständig, die Kasse zu öffnen. Nachdem ihm dies nicht gelang, flüchtete er ohne Beute aus der Filiale in Richtung Klettenweg.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu dem Mann machen können. Er wird wie folgt beschrieben: 17 bis 22 Jahre alt, schlanke Statur, schwarze Kleidung, vermummtes Gesicht, weiße Handschuhe. Hinweise nimmt die Polizei Duisburg unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Alle Meldungen Alle
  • 13.02.2026 – 10:48

    POL-DU: Wedau: Versuchter Raub an der Sechs-Seen-Platte

    Duisburg (ots) - Zwei 15-Jährige haben am Donnerstagnachmittag (12. Februar, gegen 14 Uhr) offenbar versucht eine Spaziergängerin an der Sechs-Seen-Platte auszurauben. Die beiden Jugendlichen sollen sich der 49-Jährigen auf dem Strohweg (in Höhe des Schmetterling-Grillplatzes) von hinten genähert, sie in einen Würgegriff genommen und an ihrem Rucksack gezerrt haben, sodass die Frau hinfiel und verletzt wurde. Die ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 10:24

    POL-DU: Alt-Homberg/Bergheim: Trickbetrüger erbeuten Goldschmuck - Kripo sucht Zeugen

    Duisburg (ots) - Am Donnerstagmittag (12. Februar) kam es zu zwei Trickbetrügereien im Stadtgebiet. In beiden Fällen machten die Täter Beute. Gegen 13:30 Uhr klingelte ein Unbekannter an der Wohnungstür einer 92-Jährigen an der Duisburger Straße, nahe der Pionierstraße in Alt-Homberg. Der Täter gab sich als Mitarbeiter einer Telekommunikationsfirma aus und ...

    mehr
  • 12.02.2026 – 11:41

    POL-DU: Obermeiderich: Jugendliche stehlen Kleingeld und Sonnenbrillen aus Auto

    Duisburg (ots) - Am Mittwochnachmittag (11. Februar, gegen 16:40 Uhr) brachte eine 42-Jährige an der Albrechtstraße gerade ihre Einkäufe ins Haus, als sich eine Gruppe Jugendlicher an ihrem geöffneten Auto zu schaffen machte. Ein Zeuge beobachtete, wie die Jugendlichen die Türen öffneten und im Auto herumwühlten. Dann seien sie mit Sonnenbrillen und Kleingeld ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren