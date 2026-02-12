Polizei Duisburg

POL-DU: Obermeiderich: Jugendliche stehlen Kleingeld und Sonnenbrillen aus Auto

Duisburg (ots)

Am Mittwochnachmittag (11. Februar, gegen 16:40 Uhr) brachte eine 42-Jährige an der Albrechtstraße gerade ihre Einkäufe ins Haus, als sich eine Gruppe Jugendlicher an ihrem geöffneten Auto zu schaffen machte. Ein Zeuge beobachtete, wie die Jugendlichen die Türen öffneten und im Auto herumwühlten. Dann seien sie mit Sonnenbrillen und Kleingeld geflüchtet. Die Polizei konnte in der Nähe einen 15- und einen 16-Jährigen stellen, die an der Tat beteiligt gewesen sein sollen. Sie müssen sich jetzt mit einer Anzeige wegen Diebstahls aus Kraftfahrzeugen auseinandersetzen. Wer Hinweise auf weitere Beteiligte geben kann oder die Tat beobachtet hat, wird gebeten, sich unter 0203 2800 beim Kriminalkommissariat 34 zu melden.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell