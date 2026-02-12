Polizei Duisburg

POL-DU: Röttgersbach: Betrügerin mit Kind bestiehlt Senior - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Ein Duisburger (82) von der Pfälzer Straße erhielt mehrere Tage Anrufe einer Unbekannten und ließ sich nach eindringlicher Überredung auf ein Treffen am Mittwochnachmittag (11. Februar, 16:50 Uhr) bei ihm zu Hause mit dem Ergebnis ein: Das Portemonnaie war weg.

Eine Frau kontaktierte den Senior mit unterdrückter Rufnummer über mehrere Tage und behauptete, dass man sich kennen würde. Die Unbekannte bestand so penetrant auf einem Besuch, dass der 82-Jährige ihr seine Anschrift verriet und sich mit ihr für Mittwoch verabredete. Die junge Frau erschien im Beisein eines Kindes (ein ca. sechs Jahre alter Junge). Sie verlangte nach einem Kaffee, den der Rentner in der Küche zubereitete, während die Frau mit dem Kind im Wohnzimmer wartete. Nach einem kurzen Gespräch verließen die Frau und das Kind die Wohnung und der Senior stellte fest, dass sein Portemonnaie fehlte. Er verständigte die Polizei.

Gegenüber den Einsatzkräften beschrieb er die Frau wie folgt: Sie soll circa 28 Jahre alt und 1,75 Meter groß sein. Sie habe lange schwarze Haare gehabt, eine schwarze Jacke und eine blaue Jeans getragen.

Das Kriminalkommissariat 32 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die die Frau mit Kind beobachtet haben. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell