POL-DU: Alt-Hamborn: Unbekannte rauben 55-Jährigen aus

Am Mittwochmorgen (11. Februar, gegen 9:18 Uhr) haben Unbekannte einen 55-Jährigen in einem Hinterhof an der Reichenberger Straße überfallen. Der Mann hatte gerade Müll weggebracht, als zwei Männer ihn mit einem Messer bedrohten und Bargeld sowie seinen Ehering von ihm forderten. Samt Beute verschwanden die Männer in unbekannte Richtung. Der 55-Jährige beschreibt die Täter wie folgt: etwa 25 Jahre alt, ca. 1,70 Meter groß, schmale Statur, trugen Handschuhe und dunkle Kapuzenpullover, sprachen schlechtes deutsch. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter 0203 2800 beim Kriminalkommissariat 13 zu melden.

