Polizei Duisburg

POL-DU: Aldenrade: Duo beklaut Seniorin - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Mittwochmittag (11. Februar, 13:30 Uhr) bestahlen zwei Unbekannte eine Seniorin in ihrer Wohnung an der Menzelstraße und ergriffen die Flucht.

Der Fall im Detail:

Die Duisburgerin (90) hielt sich in ihrer Wohnung auf, als ein Duo bei ihr klingelte. Die Männer gaben an, dass sie Mitarbeiter der Stadt seien und etwas in der Wohnung überprüfen müssten. Sie schoben die 90-Jährige beiseite, liefen in ihr Schlafzimmer, durchwühlten die Schränke und ergriffen dann die Flucht.

Da die Rentnerin völlig überrumpelt war, klingelte sie bei einer Nachbarin und wurde kurz bewusstlos. Nachdem sie wieder bei Bewusstsein war, schilderte sie, was vorgefallen war und die Nachbarin verständigte die Polizei.

Das Kriminalkommissariat 32 hat die Ermittlungen aufgenommen. Sofern Sie verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden Sie Ihre Feststellungen der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0203 2800.

Weitere Präventionstipps zu dem Thema "Haustürbetrug" erhalten Sie hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug/

