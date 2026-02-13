Polizei Duisburg

POL-DU: Wedau: Versuchter Raub an der Sechs-Seen-Platte

Duisburg (ots)

Zwei 15-Jährige haben am Donnerstagnachmittag (12. Februar, gegen 14 Uhr) offenbar versucht eine Spaziergängerin an der Sechs-Seen-Platte auszurauben. Die beiden Jugendlichen sollen sich der 49-Jährigen auf dem Strohweg (in Höhe des Schmetterling-Grillplatzes) von hinten genähert, sie in einen Würgegriff genommen und an ihrem Rucksack gezerrt haben, sodass die Frau hinfiel und verletzt wurde. Die beiden Jugendlichen seien zunächst geflüchtet. In der Nähe hat die Polizei aber wenig später zwei 15-Jährige gestellt, auf die die Täterbeschreibung passt. Sie wurden zur Polizeiwache gebracht und müssen sich jetzt mit einer Anzeige wegen versuchten Raubes und Körperverletzung auseinandersetzen. Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen.

