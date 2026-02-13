PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Homberg/Bergheim: Trickbetrüger erbeuten Goldschmuck - Kripo sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Am Donnerstagmittag (12. Februar) kam es zu zwei Trickbetrügereien im Stadtgebiet. In beiden Fällen machten die Täter Beute.

Gegen 13:30 Uhr klingelte ein Unbekannter an der Wohnungstür einer 92-Jährigen an der Duisburger Straße, nahe der Pionierstraße in Alt-Homberg. Der Täter gab sich als Mitarbeiter einer Telekommunikationsfirma aus und erklärte, es gäbe eine Netzstörung im Haus der Frau. Trotz des Widerstands der Seniorin betrat der Mann die Wohnung, durchsuchte die Räume und entwendete einen Goldring mit Brillanten und eine Armbanduhr. Nach etwa zehn Minuten verließ der Betrüger das Haus. Er wird auf etwa 1,70 Meter geschätzt, hat eine schlanke Statur, dichtes, helles Kopfhaar und trug eine Brille sowie einen beigen Parka.

Im zweiten Fall gab sich ein Unbekannter gegen 15:30 Uhr als Handwerker aus und verschaffte sich so Zutritt zu der Wohnung einer Seniorin an der Brunnenstraße in Bergheim. Der Mann behauptete, Reparaturarbeiten an der Wasserleitung durchführen zu müssen. Während des vermeintlichen Arbeitseinsatzes entwendete er Goldschmuck aus der Wohnung. Der Mann wird als etwa 30 Jahre alt beschrieben und trug dunkelblaue Kleidung.

In beiden Fällen suchen die Ermittler vom Kriminalkommissariat 32 Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0203 2800 entgegengenommen.

Präventionstipps zum Thema Trickbetrug gibt es auf der Homepage der Polizei Duisburg: https://duisburg.polizei.nrw/seniorenpraevention-sicherheit-fuer-seniorinnen-und-senioren

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren