Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Dachstuhlbrand in Oberhausen-Lirich - keine Verletzten

Oberhausen (ots)

Dachstuhlbrand in Oberhausen-Lirich - keine Verletzten Am heutigen Sonntag meldete ein Anrufer eine Rauchentwicklung aus dem Dachbereich eines Mehrfamilienhauses an der Wilmsstraße im Stadtteil Lirich. Daraufhin rückte der Löschzug der Feuer- und Rettungswache 1 der Feuerwehr Oberhausen umgehend zur Einsatzstelle aus.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte bestätigte sich das gemeldete Lagebild. Es wurde ein fortentwickeltes Feuer im Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses festgestellt. Aufgrund der Lage wurden umgehend weitere Kräfte nachalarmiert.

Zur Brandbekämpfung gingen Einsatzkräfte unter Atemschutz über den Treppenraum in das Dachgeschoss vor. Parallel kamen zwei Drehleitern zum Einsatz, um die Dachhaut zu öffnen und einen wirksamen Löschangriff durchführen zu können. Zur gezielten Identifikation von Glutnestern wurde zusätzlich eine Drohne der Johanniter-Unfall-Hilfe aus Essen angefordert, die die Einsatzkräfte vor Ort unterstützte.

Personen wurden bei dem Einsatz nicht verletzt. Die Maßnahmen an der Einsatzstelle dauerten bis etwa 17:00 Uhr an.

Während des Einsatzes übernahm die Freiwillige Feuerwehr Oberhausen die Besetzung der Feuerwache.

Weitere Einsätze im Stadtgebiet

Parallel zum Dachstuhlbrand kam es zu weiteren Einsätzen im Stadtgebiet, die durch die Freiwillige Feuerwehr sowie Einheiten der Feuer- und Rettungswache 2 abgearbeitet wurden. Alle Einsätze verliefen ohne besondere Vorkommnisse:

-14:20 Uhr: Ausgelöster Heimrauchmelder in einem Wohnhaus an der Wörthstraße. Ursache war angebranntes Essen auf dem Herd.

-14:25 Uhr: Brandmeldeanlage Düppelstraße: Auslösung ebenfalls durch angebranntes Essen auf einem Herd.

-15:18 Uhr: Verkehrsunfall auf der A3 in Fahrtrichtung Arnhem: Es waren keine Maßnahmen durch Feuerwehr oder Rettungsdienst erforderlich.

Original-Content von: Feuerwehr Oberhausen, übermittelt durch news aktuell