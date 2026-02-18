PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Duisburg

POL-DU: Friemersheim: Zeugen einer Brandstiftung gesucht

Duisburg (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zu Sonntag (15. Februar, gegen 2 Uhr) ein Kleinkraftrad an der Heynenstraße angezündet. Durch das Feuer wurde auch ein daneben geparkter Skoda beschädigt. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 0203 2800 beim Kriminalkommissariat 11 zu melden.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Alle Meldungen Alle
  • 17.02.2026 – 15:02

    POL-DU: Hochfeld: Duo verletzt 16-Jährigen - Haftbefehl erlassen

    Duisburg (ots) - Am Dienstag (3. Februar, 14:30 Uhr) lauerte ein Duo (16, 18) einem Schüler (16) auf dem Heimweg auf. Die Tatverdächtigen sprachen den 16-Jährigen an, als er an der Pauluskirche von einem Linienbus in die Straßenbahn einsteigen wollte. Einer der jungen Männer griff in die Jackentasche des Jugendlichen und nahm das darin enthaltene Kleingeld an sich. Im Anschluss forderten sie den Geschädigten auf, ...

    mehr
  • 17.02.2026 – 14:32

    POL-DU: Aldenrade/Neudorf: Mann wird nach Rauchmelder-Auslösung aggressiv

    Duisburg (ots) - Die Polizei Duisburg ist in der Nacht zum Montag (16. Februar) zu einer Wohnung in Aldenrade alarmiert worden. Gegen 1:50 Uhr hatte dort der Rauchmelder aufgrund von angebranntem Essen ausgelöst, woraufhin die Feuerwehr sich Zutritt zur Wohnung eines 67-jährigen Mannes verschaffte. Die Einsatzkräfte trafen auf einen schlafenden, alkoholisierten Mann ...

    mehr
  • 17.02.2026 – 12:20

    POL-DU: Hüttenheim: Versuchter Raub in Discounter - Zeugensuche

    Duisburg (ots) - Am Montagnachmittag (16. Februar, 16:50 Uhr) betrat ein bislang Unbekannter einen Discounter an der Mannesmannstraße und legte zunächst seine Ware auf das Kassenband. Nachdem die 59-jährige Kassiererin den Artikel eingescannt hatte, forderte der Mann unter Vorhalt eines Messers die Öffnung der Kasse. Als die Mitarbeiterin angab, dass dies nicht möglich sei, versuchte er selbstständig, die Kasse zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren