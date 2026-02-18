POL-DU: Friemersheim: Zeugen einer Brandstiftung gesucht
Duisburg (ots)
Unbekannte haben in der Nacht zu Sonntag (15. Februar, gegen 2 Uhr) ein Kleinkraftrad an der Heynenstraße angezündet. Durch das Feuer wurde auch ein daneben geparkter Skoda beschädigt. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 0203 2800 beim Kriminalkommissariat 11 zu melden.
