POL-DU: Friemersheim: Zeugen einer Brandstiftung gesucht

Duisburg (ots) - Am Dienstag (3. Februar, 14:30 Uhr) lauerte ein Duo (16, 18) einem Schüler (16) auf dem Heimweg auf. Die Tatverdächtigen sprachen den 16-Jährigen an, als er an der Pauluskirche von einem Linienbus in die Straßenbahn einsteigen wollte. Einer der jungen Männer griff in die Jackentasche des Jugendlichen und nahm das darin enthaltene Kleingeld an sich. Im Anschluss forderten sie den Geschädigten auf, ...

