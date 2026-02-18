PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Duisburg

POL-DU: Hochheide: Mutmaßlich auf zwei Busse geschossen - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Am Dienstag (17. Februar) zersprangen im Bereich der Moerser Straße / Lauerstraße gleich zwei Scheiben von Bussen, mutmaßlich in Folge von Schussabgaben.

Die Fälle im Detail: Ein Bus der Linie 912 fuhr gegen 8 Uhr über die Lauerstraße, als zwischen der Husemannstraße und der Moerser Straße plötzlich ein lauter Knall zu hören war. Die Fahrgäste stellten ein Loch in der Scheibe fest. Der Fahrer entschied sich, zur nächstgelegenen Haltestelle "Südstraße" zu fahren. Doch als der Bus eine Bodenwelle überfuhr, sprang die Scheibe und gesprungenes Glaspulver geriet in das Auge einer 54-Jährigen. Sie gab an, sich selbst in ärztliche Behandlung begeben zu wollen.

Um 12 Uhr fuhr erneut ein Bus über die Lauerstraße, um links in die Moerser Straße einzubiegen. Auch in diesem Fall war plötzlich ein lauter Knall zu hören und die Seitenscheibe zerschellte sofort. Circa 25 Menschen befanden sich in dem Bus. Verletzt wurde niemand.

In beiden Fällen erschienen Polizisten vor Ort, um Spuren zu sichern und die Strafanzeigen aufzunehmen. Im zweiten Fall fanden die Einsatzkräfte Munition einer Softair-Pistole und stellten diese sicher.

Das Kriminalkommissariat 35 hat die Ermittlungen zu den Hintergründen aufgenommen. Die Kriminalbeamten suchen Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen an der Husemannstraße gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

