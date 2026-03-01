PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn Verkehrsunfallflucht am Freitag, den 27. Februar 2026, in Brackenheim - Bitte um Zeugenaufruf

Heilbronn (ots)

Bereits am Freitag, den 27. Februar 2026, gegen 15:45 Uhr, parkte eine 62-jähriger VW Up Fahrerin ihr Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in der Maulbronner Straße in 74336 Brackenheim. Als die Frau zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte stellte diese fest, dass ihr Fahrzeug auf der linken Fahrzeugseite von einem unbekannten Fahrzeug erheblich beschädigt wurde. Der Sachschaden wird gegenwärtig auf ungefähr 6.000 Euro geschätzt. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach einem Fahrzeug möglicherweise mit Kastenaufbau oder einem Anhänger.

Die Verkehrsunfallermittlungen erfolgen durch das Polizeirevier Lauffen am Neckar. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten sich unter 07133 2090 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
E-Mail: heilbronn.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

