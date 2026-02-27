Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Körperverletzung und Missbrauch von Notrufen

Main-Tauber-Kreis (ots)

Wertheim: Körperverletzung im Krankenhaus

Am Donnerstagabend kam es zu einem tätlichen Angriff im Krankenhaus Wertheim. Der 42-jährige Sohn eines Patienten geriet gegen 18 Uhr mit einer Mitarbeiterin der Notaufnahme des Krankenhauses in Streit und schlug ihr in der Folge mit der Hand ins Gesicht. Durch den Schlag wurde die 52-Jährige leicht verletzt. Der Mann erhielt daraufhin ein Hausverbot und muss mit einer Anzeige wegen Körperverletzung rechnen.

Bad Mergentheim: Missbrauch von Notrufen und Sachbeschädigung

Am Donnerstagabend, gegen 23 Uhr, lösten zwei junge Frauen am Bahnhof in Bad Mergentheim einen Polizeieinsatz aus, indem sie ohne erkennbaren Grund einen Notruf über eine dort angebrachte Notrufsäule tätigten. Ein Zeuge teilte den eintreffenden Polizeibeamten mit, dass die beiden Frauen in Richtung einer Bankfiliale geflüchtet seien. Im weiteren Verlauf konnten die Einsatzkräfte im Zaisenmühlparkhaus einen Feueralarm wahrnehmen. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass ein Feuerlöscher aus der Halterung gerissen worden war, was den Alarm ausgelöst hatte. Kurze Zeit später wurde der Polizei eine Auseinandersetzung am Bahnhof gemeldet. Der Zeuge hatte eine der Frauen, die zuvor den Notruf ausgelöst hatte, wiedererkannt. Die 18-Jährige hatte dort ihren E-Scooter zurückgelassen und wollte zusammen mit ihrer gleichaltrigen Begleiterin flüchten. Der Zeuge konnte die junge Frau jedoch bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Die beiden Frauen müssen nun unter anderem mit Anzeigen wegen des Missbrauchs von Notrufen und Sachbeschädigung rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell