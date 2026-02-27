Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Einbrüche in Wohnhaus und Hofladen sowie Aktionstag "Stadt im Blick - Sicherheit für Passanten"

Stadt- und Landkreis Heilbronn (ots)

Kirchardt-Bockschaft: Einbrüche in Wohnhaus und Hofladen

Eine unbekannte Person verschaffte sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag unberechtigt Zutritt zu einem Wohnhaus und einem Hofladen in Kirchardt-Bockschaft. Gegen Mitternacht gelangte der Täter auf unbekannte Weise in die Produktionshalle eines Spargelhofs in der Gerhardsklinge und gelangte durch das gewaltsame Öffnen einer Tür in den Verkaufsraum des angeschlossenen Hofladens. Hier wurden Bargeld im niedrige dreistelligen Eurobereich sowie ein Schlüsselbund entwendet. Anschließend hielt sich die Person noch kurze Zeit vor der Haustüre des Hofs auf, entfernte sich dann aber vermutlich, weil der Hund der Familie anschlug. Nur wenig später, gegen 0:30 Uhr, verschaffte sich augenscheinlich dieselbe Person Zutritt zu einer Scheune in der Talstraße. Im Inneren wurde versucht eine Stahltür aufzubrechen, was allerdings misslang. Daraufhin wurde eine anschließende Wohnungstür aufgehebelt und die Wohnung betreten. Ob etwas entwendet wurde ist derzeit noch nicht bekannt. Der Täter war mit einer langen Jacke bekleidet und trug eine schwarze Maske sowie Handschuhe. Zeugen, die im Tatzeitraum in der Gerhardsklinge oder der Talstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07264 95900 beim Polizeiposten Bad Rappenau zu melden.

Heilbronn: Hohe Präsenz für mehr Sicherheit in der Innenstadt

Im Rahmen des Einsatzkonzeptes "Sicheres Heilbronn" fand am Donnerstag der Aktionstag "Stadt im Blick - Sicherheit für Passanten" statt. Ziel war es, durch gezielte Kontroll- und Präsenzmaßnahmen sowie durch Bürgergespräche das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung nachhaltig zu stärken. Bereits am Vormittag informierte die polizeiliche Prävention mit einem Informationsstand auf dem Marktplatz über aktuelle Sicherheitsthemen. Am Nachmittag bis in die frühen Nachtstunden beteiligten sich zahlreiche Einsatzkräfte von Landes- und Bundespolizei sowie des kommunalen Ordnungsdienstes an den Kontrollmaßnahmen im Innenstadtbereich. Bei insgesamt 112 Personen- und elf Fahrzeugkontrollen wurden verschiedene Verstöße festgestellt, darunter fünf Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz sowie drei Personen, die in der Messerverbotszone ein solches mit sich führten. Mehrere Fahrzeugführer wurden zur Anzeige gebracht, da sie mit ihren Fahrzeugen durch die gut besuchte Fußgängerzone fuhren, weil sie Mobiltelefone während der Fahrt benutzten oder weil die Hauptuntersuchung ihres Fahrzeugs abgelaufen war. Zudem wurden vier behördlich ausgeschriebene Personen von den Einsatzkräften angetroffen und eine weitere mit Haftbefehl gesuchte Person in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Weitere Ordnungswidrigkeiten wie beispielsweise das Urinieren in der Öffentlichkeit und weggeworfene Zigarettenkippen wurden an diesem Tag durch den KOD der Stadt Heilbronn zur Anzeige gebracht. Die hohe Präsenz der Einsatzkräfte wurde von der Bevölkerung durchweg positiv wahrgenommen. Im Rahmen einer Personenkontrolle in der Bahnhofstraße kam es gegen 17:50 Uhr zu einer Widerstandshandlung. Dabei wurde ein Polizeibeamter leichtverletzt und musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Die weiteren Ermittlungen hierzu dauern an.

