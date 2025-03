POL-HOM: Diebstahl auf dem Friedhof Erfweiler-Ehlingen

Homburg (ots) - In der Nacht vom 25.03.2025 auf den 26.03.2025, zwischen 20:20 Uhr und 07:50 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den linken Außenspiegel eines schwarzen VW Golfs, der in der Fugelstraße in Homburg-Reiskirchen abgestellt war. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen. Rückfragen von ...

