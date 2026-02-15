PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Horn- Bad Meinberg. Einbruch in Bekleidungsgeschäft.

Lippe (ots)

Am späten Samstagabend (14.02.2026) von 22:10- 22:25 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Ladenlokal in der Kampstraße. Unbekannte Täter gelangten nach Aufhebeln eines Fensters und Durchbruch einer Trennwand in das Geschäft. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Bereich beobachtet haben, setzen sich bitte telefonisch mit der Polizei Lippe unter Tel. 05231/ 609-0 in Verbindung.

Pressekontakt:

Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222
Fax: 05231/609-1299
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

