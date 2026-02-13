Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe/Blomberg. Erneute Warnung vor Betrug am Telefon: Polizeibeamte fordern niemals die Herausgabe von Bargeld oder Wertsachen.

Lippe (ots)

Aus aktuellem Anlass warnt die lippische Polizei nochmals vor Telefonbetrügen durch falsche Polizeibeamte. Diese sind in Lippe derzeit weiterhin sehr aktiv und versuchen kreisweit Menschen um ihre Ersparnisse zu bringen. Dabei rufen sie vorwiegend Seniorinnen und Senioren an, um ihnen ihre Betrugsgeschichte vorzubringen und sie zu einer Übergabe von Bargeld, Schmuck oder weiteren Wertgegenständen zu bewegen. Wer einen solchen Anruf erhält, sollte sofort auflegen. Die echte Polizei fragt niemals nach Geld- und Wertsachen oder bittet um deren Herausgabe. Geben Sie am Telefon keine Auskunft zu finanziellen Verhältnissen und übergeben Sie niemals Geld- oder Wertsachen an unbekannte Personen.

Erst am Donnerstag (12.02.2026) hatten Betrüger in Blomberg wieder einmal Erfolg mit dieser Betrugsmasche und machten Beute. Hier meldete sich eine falsche Polizistin telefonisch bei einer Seniorin und behauptete es würde in ihrer Nachbarschaft aktuell vermehrt zu Straftaten kommen. Sie erkundigte sich nach Wertsachen, die diese in ihrem Haus aufbewahrt und kündigte an einen Kollegen vorbeizuschicken, der diese abholen würde, um sie bei der Polizei sicher vor einem Diebstahl zu verwahren. Die Seniorin ließ sich täuschen und übergab gegen 18.20 Uhr an einen Fremden in der Straße Kurzer Steinweg eine Bankkarte inklusive Geheimzahl. Dieser konnte wie folgt beschrieben werden: ca. 40 Jahre alt, ca. 1,65 - 1,75 m groß, dunkle Haare, schwarze Hose und hellgrauer Pullover. Zeugen, die Hinweise zu der Person oder möglicherweise einem Fahrzeug sowie Kameraaufzeichnungen aus der Nachbarschaft geben können, melden sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 6.

Bitte sprechen Sie auch mit Ihren älteren Familienangehörigen, Freunden oder Nachbarn über diese Betrugsmasche und sensibilisieren Sie diese, keine Wertgegenstände zu übergeben.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell