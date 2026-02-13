Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Neue Hinweise nach Verkehrsunfall - Polizei findet Kinderlaufrad.

Lippe (ots)

Im Bereich der Bushaltestelle an der Kreuzung Lockhauser Straße / Weinbergsstraße hat die Polizei ein Kinderlaufrad gefunden, das dem Verkehrsunfall vom Mittwochabend (11.02.2026) in der Rudolph-Brandes-Allee zugeordnet werden kann. Über den Vorfall wurde bereits hier berichtet: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12727/6215485

Die Polizei bittet Personen, die am Mittwochabend (11.02.2026) gegen 20:15 Uhr im Bereich der Lockhauser Straße / Weinbergsstraße etwas Auffälliges beobachtet haben, sich zu melden.

Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer (05231) 6090 entgegen.

